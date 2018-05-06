المحافظات تدخل حالة الإنذار القصوى إستعداداً للانتخابات

2018/05/06 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت قيادات ومديريات الشرطة في عدة محافظات بوقت مبكر استنفاراً ورفع جاهزية قواتها استعداداً لتأمين مراكز الانتخابات النيابية المنتشرة في عموم مدن وأقضية ونواحي المحافظات.ويترقب العراق اجراء انتخابات نيابية يوم المقبل 12 من آيار الجاري.وباشرت القطعات الامنية بدخول حالة الانذار القصوى {الإنذار ج} وفق إجراءات خطة أمنية مدروسة ومُحكمة خاصة بالانتخابات تم وضعها مسبقاً.ووجهت بعض مديرات الشرطة بالتحاق جميع المنتسبين، بما فيهم المجازين، واكدت ان حالة الإنذار ستستمر لحين انتهاء جميع اجراءات ومراحل الانتخابات النيابية بهدف ضمان اجراء الانتخابات بأنسيابية عالية.كما يشارك في الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات التي أنطلقت في بعض المحافظات منذ الجمعة الماضية بمشاركة جهد استخباري واسع لتأمين المراكز الانتخابية فضلاً عن الطرق التي يسلكها الناخبون كما تتضمن القيام بعمليات استباقية نوعية.وشكلت قيادات الشرطة لجان أمنية عليا تضم ممثلين عن جميع الاجهزة الامنية والاستخبارية تشرف على هذه الخطة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات لتأمين المراكز الانتخابية والناخبين في يومي الاقتراع الخاص والعام.وفي خطوة إحترازية في محافظة بغداد -التي تضم أكبر عدد من مراكز الاقتراع- أصدرت قيادة عمليات بغداد، إيقاف ترويج معاملات {نقل الاثاث} التي تمنحها القيادة لحين انتهاء فترة الانتخابات.وأشارت مصدر أمنية الى ان السلطات العراقية ستغلق المنافذ والمعابر الحدودية البرية مع دول الجوار بالاضافة الى تعليق الرحلات الجوية في يوم الانتخابات واليوم الذي يليه {12 و13 آيار}.انتهى

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