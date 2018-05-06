2018/05/06 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة كردية: مقاعدنا ستقل في المناطق المتنازع عليها بسبب الجيش والحشد

بغداد/..



اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب، الاحد، ان مقاعد الاحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها ستقل بسبب سيطرة الجيش العراقي والحشد الشعبي عليها.

وقالت نجيب لـ "عين العراق نيوز"، اننا "كأحزاب كردستانية نمتلك 65 مقعد لكنها ستقل لان الاصوات في المناطق المتنازع عليها ستكون مشتتة بين العرب والكرد والتركمان".

واضافت ان "مناطق سهل نينوى ومخمور وسنجار اصبحت جزء منها بيد الحشد الشعبي والجيش العراقي وهذه المناطق غير مستقرة لا سياسيا ولا امنيا ولا اقتصاديا والجهات المسيطرة على الصناديق ستؤثر على الاصوات في الانتخابات"، مبينة انه "اذا كان المواطن في سنجار وصناديق الاقتراع بيد سلطة معينة فأن السلطة هي التي ستفرض رأيها".

واشارت الى ان "في المناطق الكردستانية ستكون الاصوات للكرد لكنها ستوزع بين الاحزاب الكردية، حيث سيحصل الديمقراطي الاول في دهوك واربيل وفي السليمانية ستكون المنافسة بين حزب العدالة والديمقراطية والاتحاد الوطني الكردستاني".

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو عبد الله اكد، في وقت سابق، ان دور الكرد الرئيسي في العملية السياسية، لن يتأثر في حال خسارتهم لعدد من مقاعد كركوك والمناطق المتنازع عليها في الانتخابات المقبلة، لافتا الى إمكانية ذهاب الأحزاب الكردية للمعارضة.

وصوت مجلس النواب في، 22 كانون الثاني/ 2018، على قانون انتخابات البرلمان واعتبر نافذا من تاريخ اقراره، فيما صادق على موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في 12 ايار المقبل.



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