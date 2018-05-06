منصور عمايرة - المسرح الطفلي

2018/05/06 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_عمايرة المسرح الطفل 2 * منصور عمايرة استشراف: يندرج مسرح الطفل في إطار عام أكثر شمولية، إنه أدب الطفل، ويندرج مرة أخرى في رؤية فنية، إنه المسرح، إنه تشكل متعدد، وبهذا، فمسرح الطفل، مسرح يتضمن الرؤية الأدبية الفكرية والرؤية الفنية تتمثل على خشبة المسرح.وبالنظر إلى الطفل كمفهوم، نجد من يعرف أدب الطفل بالنتاجات الأدبية المتعددة، التي تجسد أفكار الطفل ومشاعره، وتراعي خصائصه ونموه.1 وللطفل رغبات كثيرة......

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