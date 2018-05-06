2018/05/06 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ×

إرسال إلى صديق

عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..



فتاة "عراقية" تسحب مسدسا على شاب بعد مضايقتها وسط الشارعhttp://www.skypressiq.net/l/36860

إيميل المرسل

إيميل المرسل إليه

الرسالة

إرسال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. فتاة "عراقية" تسحب مسدسا على شاب بعد مضايقتها وسط الشارع) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. فتاة "عراقية" تسحب مسدسا على شاب بعد مضايقتها وسط الشارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).