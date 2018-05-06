2018/05/06 | 20:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×
عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. فتاة "عراقية" تسحب مسدسا على شاب بعد مضايقتها وسط الشارع) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..
فتاة "عراقية" تسحب مسدسا على شاب بعد مضايقتها وسط الشارعhttp://www.skypressiq.net/l/36860
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. فتاة "عراقية" تسحب مسدسا على شاب بعد مضايقتها وسط الشارع) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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