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بالفيديوغراف : تعرف على آلية تصويت منتسبي الحشد الشعبي في الانتخابات
2018/05/06 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن اعلام هيأة  "الحشد الشعبي" فيديوغراف يوضح آلية تصويت منتسبي الحشد الشعبي في الانتخابات النيابية يوم السبت المقبل 12 ايار الحالي.

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