كم مقعدا ستحصل القوائم العربية بكوردستان؟ التغيير تجيب

2018/05/06 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استبعد النائب عن حركة التغيير مسعود حيدر اليوم الاحد فوز قوائم عربية في اقليم كوردستان.وقال حيدر لشفق نيوز "وجود القوائم العربية في الاقليم طبيعي جدا لكن واقع الحال يشي بعدم امكانية حصول القوائم العربية على اصوات تكفي للحصول على مقعد او اكثر في اقليم كوردستان".واوضح "اقليم كوردستان قومي جغرافي بهوية كوردية واضحة بالرغم من ان الفسيفساء العراقي موجود بكل مكوناته في الاقليم وهذا شيء جميل لكن الاغلبية كوردية".وتابع "لهذا نرى قانون الانتخابات لكل المجالس اعطى للاقليات مقاعد معينة كي يستطيعوا ان يحصلوا على تمثيل في السلطة التشريعية".وبالمجمل يتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفًا انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا.وتتوزع المقاعد البرلمانية على المحافظات العراقية الـ18 استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها.فالعاصمة العراقية بغداد تأخذ 71 مقعدا، ونينوى 34، والبصرة 25، وذي قار 19، والسليمانية 18، وبابل 17، وأربيل 16، والأنبار 15.في حين يكون من نصيب ديالى 14 مقعدا، وكركوك 13، والنجف ودهوك وصلاح الدين 12 مقعدا لكل منهم، والديوانية وكربلاء وواسط 11 مقعدا في كل محافظة، وتأخذ ميسان 10 مقاعد، والمثنى 7.ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة، وذلك من خلال البطاقة الالكترونية التي يجري اعتمادها للمرة الأولى، في مسعى لسد الطريق أمام التلاعب والتزوير.

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