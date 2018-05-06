2018/05/06 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيسية | أخبار عاجلة

وصول وفد نادي العهد اللبناني الى مطار النجف الأشرف

الوقت : مايو 6, 2018 | 8:43 م [post-views]

وصول وفد نادي العهد اللبناني الى مطار النجف الأشرف..



ويغادر الى مقر اقامتة في كربلاء ، تحضيراً لمباراة القوة الجوية في كاس الاتحاد الاسيوي بعد غد الثلاثاء .

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول وفد نادي العهد اللبناني الى مطار النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (سبورت كرام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول وفد نادي العهد اللبناني الى مطار النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبورت كرام).