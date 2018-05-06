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وصول وفد نادي العهد اللبناني الى مطار النجف الأشرف
2018/05/06 | 21:10
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وصول وفد نادي العهد اللبناني الى مطار النجف الأشرف

الوقت : مايو 6, 2018 | 8:43 م [post-views]

وصول وفد نادي العهد اللبناني الى مطار النجف الأشرف..

ويغادر الى مقر اقامتة في كربلاء ، تحضيراً لمباراة القوة الجوية في كاس الاتحاد الاسيوي بعد غد الثلاثاء .

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