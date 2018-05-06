الاعرجي يستقبل وفد إتحاد الشرطة ومنتخب الشرطة للجودو

2018/05/06 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:استقبل وزير الداخلية قاسم الأعرجي، اليوم الاحد، وفد إتحاد الشرطة الرياضي ومنتخب الشرطة للجودو، والحائز على المركز الثاني في بطولة الشرطة العربية باللعبة والتي اختتمت مؤخرا في تونس .

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وذكر المنسق الاعلامي لوفد اتحاد الشرطة في بيان تلقته "الغد برس" انه "الاعرجي اعرب عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال منتخب جودو الشرطة وظفرهم بخمس أوسمة ثلاث منها ذهبية واثنتان برونزية".وأضاف ان "الإهتمام الإعلامي الكبير بإنجازكم هذا ماهو الا دليل على ان ماقدمتموه كان انتصارا للرياضة العراقية ولوزارة الداخلية وإتحاد الشرطة الرياضي".واشار الى ان "فريقكم والذي يمثل العراق بإغلب توجهاته وطوائفه يبعث رسائل لدول الجوار بل والى كافة دول العالم أن العراق طالما كان قويا ومنتصرا بوحدة وعزيمة أبنائه رغم كل مامر به وطننا من ظروف صعبة وأزمات شديدة تجاوزناها بتكاتفنا وحرصنا على إعلاء شأن العراق في مختلف المجالات ومنها الجانب الرياضي".من جانبه أعرب رئيس إتحاد الشرطة الرياضي اللواء مهدي هادي علي عن "شكره وإمتنانه لمعالي وزير الداخلية قاسم الأعرجي المحترم على إستقباله وتكريمه لمنتخب الشرطة للجودو، والذي أن دل على شيء انما يدل على المهنية العالية التي يتمتع بها سيادته واحتوائه لجميع جوانب التي تنشط بها مفاصل الوزارة المختلفة ومنها الرياضية".واوضح اللواء أن "الإنجاز ماكان ليتحقق لولا الإرادة الكبيرة وعزم شبابنا على تحقيق إنجاز يفخر به بلدهم وترفرف به رايته ويعزف نشيده عاليا".

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