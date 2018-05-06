ليون يعزز رصيده في المركز الثاني

2018/05/06 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورفع ليون رصيده في المركز الثاني الى 75 نقطة متقدما على موناكو بفارق 4 نقاط قبل مباراة الأخير ضد كاين اليوم ايضا، و5 نقاط عن مرسيليا الذي يلتقي نيس الأحد ايضا.

ومنذ خروجه من الدوري الاوروبي في 15 اذار/مارس الماضي على يد سسكا موسكو، حقق ليون فوزه السابع تواليا ليزيد من الضغوطات على موناكو ومرسيليا.

وضمن باريس سان جرمان البطل، المشاركة في المسابقة القارية الام، في حين تتنافس الفرق الثلاثة على البطاقتين الاخريين، علما بان صاحب المركز الثاني يشارك مباشرة في حين يخوض الثاني دورا تمهيديا.

وافتتح البوركينابي برتران تراوري التسجيل بكعب القدم بعد تسديدة حسام الاعور اثر ركلة ركنية نفذها الهولندي ممفيس ديباي (29).

ثم اضاف تراوري الهدف الثاني اثر كرة راسية من عرضية من الجهة اليسرى لفيرلان مندي (35)، ليرفع رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم.

واختتم البديل ماكسويل كورنيه الذي نزل مكان نبيل فقير، التسجيل من زاوية ضيقة اثر تمريرة اخرى من مندي قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وفي مباراة ثانية، سقط سانت اتيان على ارضه امام بوردو 1-3.



سجل للفائز السنغالي يونس سنخاري (30) وجول كوندي (36) والبرازيلي مالكولم، وللخاسر ريمي كابيلا (28) الذي اضاع ركلة جزاء ايضا في الدقيقة 89.

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