بعد هدف جيرو .. تشيلسي ملك الرأسيات بالدوري الإنجليزي

2018/05/06 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر سجل أولفيه جيرو، نجم نادي تشيلسي، الهدف الأول لفريقه في مرمى ليفربول، من رأسية أكثر من رائعة.

وفاز تشيلسي على ليفربول، بهدف للاشيء، عن طريق جيرو، في المباراة التي تقام بالجولة الـ 37 من الدوري.

ويعد هذا هو الهدف الأول لجيرو، كلاعب أساسي، منذ مايو 2017، مع أرسنال، حيث أن الأهداف الستة السابقة كبديل.

1 - Olivier Giroud has scored in a league game in which he has started for the first time since May 2017 (for Arsenal) - each of his last six goals in the competition had come from the bench.



Revert.



pic.twitter.com/4vDAfBBU0r

— OptaJoe (@OptaJoe) May 6, 2018كما أنه الهدف الـ 16 للبلوز، هذا الموسم بالرأس، بالدوري الإنجليزي، أكثر من أي نادي أخر بهدفين، كما أنه الهدف الـ 29 لجيرو في مسيرته بالرأس.

كما أنه الهدف الخامس، للنجم الفرنسي، بقميص تشيلسي، منذ أن قدم من أرسنال في الشتاء.

📸 Olivier Giroud celebrates his 29th headed goal in the #PLIt remains 1-0 to Chelsea after 39 mins...#CHELIV pic.twitter.com/lR3PBKnKYn

— Premier League (@premierleague) May 6, 2018

