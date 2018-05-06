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مجلس ديالى يوجه برفع حظر التجوال أمام العجلات خلال شهر رمضان المقبل
2018/05/06 | 21:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىوجه رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الاحد، قيادة عمليات ديالى برفع حظر التجوال أمام العجلات خلال شهر رمضان المقبل، فيما شدد على منع دخول حماية المسؤولين الى دوائر الدولة الرسمية.واضاف المجلس، أن "الدايني فاتح محافظ ديالى بكتاب رسمي جاء فيه توجيه الدوائر بعدم السماح بدخول حماية المسؤولين والاكتفاء بحارس شخصي واحد لابعاد تلك الدوائر عن الارباك عند قدوم المسؤول لها".

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