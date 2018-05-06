العراق يدعو الأردن الى تشكيل لجنة مشتركة لضبط الحدود ومنع تسرب الارهابيين

2018/05/06 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا العراق الأردن الى تشكيل لجنة مُشترَكة لضبط الحُدُود ومنع تسرُّب الإرهابيِّين.وقال وزير الخارجية ابراهيم الجعفري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفديّ في العاصمة عمَّان، "تحدَّثنا عن اعتبار الحرب ضدّ داعش، والإرهاب المُعاصِر حرباً غير تقليديَّة، لذلك نحتاج أن نتواصل، ونعمل للأمن العلاجيِّ الآنيِّ، والأمن الوقائيِّ، وهو تجنـُّب تدخّل هؤلاء، وتجمُّعهم في أيِّ بلد، وتعريضه إلى الدمار فثبتنا هذا المبدأ؛ من أجل تحقيق مزيد من التعاون العسكريِّ، وتبادل المعلومات بين البلدين، وضرورة تشكيل لجنة أمنيَّة مُشترَكة؛ لضبط الحُدُود، ومنع تسرُّب الإرهابيِّين الذين يأتون من أقاصي العالم، ويستهدفون بلد الضحيَّة من بلد التدريب، والتمويل إلى بلد العُبُور إلى بلد الضحيَّة، ويفعلون ما يفعلون، وتفعيل مُذكّرة التفاهم بين البلدين".وأضاف "كان لدينا مُذكّرات تفاهم عام 2005، واليوم ذكّرتُ وزير الخارجيَّة الأردني بها، ويجب الرُجُوع إليها، والاستفادة منها، وعندما نبرم اتفاقيَّة، ونمرّ بتجربة سابقة نأخذ منها ما ينسجم مع ظروفنا، والبقيَّة قد يتجدَّد مع الزمن، وكذلك توقيع مُسوَّدة اتفاقـيَّة ضبط الحُدُود، والتعامل الستراتيجيِّ؛ حتى نجعل اقتصادنا، وأمننا بمنأى عن أيِّ اختراق".وبين الجعفري "أعتقد أنَّ الإرهاب سيبقى يُشكـِّل ظاهرة خطرة، ومن الخطأ استبعاد حركته في أيِّ بلد من البلدان، الإرهاب المُعاصِر لا يستثني شريحة اجتماعيَّة مُعيَّنة، ولا يستثني بلداً".ولفت الى ان "الملفات المفتوحة كثيرة تتسع لطموحات الشعبين، ولا يحدُّها مجال من المجالات، وإنـَّما مفتوحة على مصراعيها لتناول كلِّ ما من شأنه تقوية، وتعزيز العلاقات، وتحقيق المصالح المُشترَكة بيننا وبين الأردن".وأضاف "قد استطاع العراق أن يكسر شوكة الإرهاب، وما استطاع أن يُحقـِّق ذلك إلا بعد أن اصطفت القوى السياسيَّة رغم تعدُّدها، واختلافها، لكنـَّها وحَّدت خطابها، ووحَّدت كلمتها، وانبرت، وعكست إرادة الشعب العراقيّ، بل شُعُوب المنطقة، وفي الوقت نفسه تكتـَّلت كلّ القوى السياسيَّة تحت لواء القيادة العامّة للقوات المسلحة، وواجهت ذلك، فحققت الانتصار، وفي تقديري هذه التجربة لم تكن فقط قائدة، بل تجربة رائدة، وما سبقها مثيل؛ لذا هي جديرة بالدرس، والتمحيص؛ لأنَّ الإرهاب لايزال يُشكّل خطراً داهماً، ويُمكِن أن يندلع في أيِّ منطقة من مناطق العالم".ولفت "عندما نطوي صفحة الإرهاب من الطبيعيِّ تلقائيّاً أن نفتح صفحة الإعمار، والبناء؛ ونستطيع أن نُؤرِّخ بداية الحرب، ونهاية الحرب، لكنـَّنا لا نستطيع أن نُؤرِّخ امتصاص آثارها السيِّئة، والشُرُوخ التي أحدثتها من حيث التخريب، والدمار في مناطقها؛ لذا جاءت مُبادَرة الكويت، وقفت كلُّ دول العالم إلى جانبنا بما فيها المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، وسجَّلت موقفاً إيجابيّاً".وأفصح بالقول: سبق أن أعربتُ عن شكرنا للحكومة الأردنيَّة؛ لما سجَّلت من مواقف إيجابيَّة خُصُوصاً أنـِّي أُبلِغْتُ عند وُصُولي إلى المطار بفتح، وتسهيل صناديق الاقتراع، والمُساعَدة في إجراء الانتخابات في 13 منطقة، هذا عمل جيِّد، وإيجابيّ، وأشعر العالم بالديمقراطيَّة، واحترام الرأي، وتسهيل الانتخابات تُمارِسه دول المنطقة بالذات".ونوه وزير الخارجية "من طرفنا نعتبر الاقتصاد عُمُوماً، والتجارة عصباً أساسيّاً، ومُحرِّكاً، فلا تُوجَد قاعدة أرسخ، وأمتن من قاعدة الاقتصاد لإشادة صرح العلاقات السياسيَّة، مُعلـِّلاً: عندما تدخل المصالح التجاريَّة، والاقتصاديَّة في كلِّ بيت تتنهَّد كلُّ الشرائح الاجتماعيَّة؛ للحفاظ عليها، وتعميقها"مُشدِّداًان "العراق جادّ جدّاً لبرم هذه العلاقات، وفتح صفحة جديدة من الاستثمار، والاقتصاد كعصب أساسيٍّ، ومُحرِّك أساسيّ في مجال النمُوِّ".وأكد "إذا تحرَّك الاقتصاد، والاستثمارات فهذا يعني أنـَّنا أشركنا الشعب كقاعدة تصبُّ في صالحها، فيتثقفون على ضرورة الحفاظ على هذا الشيء".وفي إشارة إلى مُضِيِّ العراق في مُطارَدة الفاسدين شكر الجعفري الأردن لأنّها تجاوبت في مُلاحَقة البعض إلى أن يذهبوا إلى القضاء، ويُدافِعوا عن أنفسهم، ولا توجَد يد أقوى من يد القضاء، ولا كلمة أعلى من كلمة القضاء، ومن تثبت براءته أهلاً وسهلاً، ومَن يُدِنْه القضاء يجب أن يأخذ حقه؛ حتى نحفظ للبلد سلامته".وثمَّن مواقف المُجتمَع الدوليَّ من العراق بعد انتهاء الحرب على عصابات داعش الإرهابيَّة، وبدء مرحلة البناء، والإعمار: ما إن انتهت الحرب إلا وشرع العراق بمُخاطبة الدول الصديقة، والشقيقة، والعالم كلـِّه في أن ينفتحوا على العراق، ويُساهِموا في هذه القضيَّة".وأكد ان "الأردن أمامه فرص لتعضيد العلاقات أكثر فأكثر من جهة الاستثمار، والاقتصاد، وتبادل المصالح، والتجارة، وكثير من المجالات الأخرى، وهي مفتوحة لهم مثلما مفتوحة أمام الدول الأخرى، ونتطلـَّع لأنَّ تشهد العلاقة العراقـيَّة-الأردنيَّة فاعليَّة استثنائيَّة ترتقي إلى مُستوى الأزمات فالمنطقة مازالت في معرض الأزمات، ورُبَّما تكون جديدة تُهدِّد الأمن، والاقتصاد، والأنظمة السياسيَّة في المنطقة؛ لذا يجب أن نعمل بمبدأ الأمن الوقائيِّ، ونُجنّب المنطقة مغبَّة الوُقوع فيها لاتزال المخاطر كامنة، وإذا وقف العراق والأردن سويَّة سيكونان نموذجاً لتلافيها".من جانبه وزير الخارجيَّة الأردنيّ أيمن الصفدي":نقف مع العراق دائماً، من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين في الأمن، والاستقرار، والإنجاز"مُوضِحاً ان "العلاقات الأردنيَّة-العراقـيَّة علاقات أخوَّة تاريخيَّة ستراتيجيَّة مُتجذّرة نمت، وتنمو بشكل مُستمِرٍّ".وأضاف ان "الإرادة السياسيَّة لدى قيادتي البلدين أن نأخذ هذه العلاقات إلى أوسع الآفاق، والتعاون على جميع المُستويات؛ وقد أكّدنا أنّنا مُستمِرُّون في العمل؛ من أجل تطويرها في المجالات الدفاعيَّة الأمنيَّة، والاقتصاديَّة، والاستثماريَّة".وكشف الصفدي "هناك فرص واسعة، وهناك العديد من الاتفاقات التي نعمل على إتمامها؛ من أجل فتح آفاق أوسع للعلاقات، وكما تعرفون جميعاً تمَّ افتتاح معبر طريبيل حديثاً، وهذا تمرّ عبره التعامُلات التجاريَّة بين البلدين بشكل فاعل، وسريع"مُضِيفاً: قبل أسابيع وقـَّعنا اتفاقات تجاريَّة، ونشكر أشقاءنا في العراق لقرار إعفاء السلع الأردنيَّة من الرسوم الكمركيَّة، ونأمل أن يأخذ طريقه إلى حيِّز التنفيذ بشكل كبير".ونوه الى "موضوع التعاون الدفاعيِّ، والأمنيِّ، وأكـَّدنا أنـَّنا كنا مع العراق الشقيق في حربه على الإرهاب، ونحن معه الآن لحسم هذه الحرب في جميع جبهاتها الأمنيَّة، والفكريَّة".وشدد "بما حققه العراق من نصر كبير على الإرهاب: العراق الشقيق قدَّم تضحيات كبيرة، وحقـَّق نصراً على العصابات الداعشيَّة، وهو نصر لنا جميعاً عرباً ومُسلِمين، وهو نصر للعالم كلـِّه؛ لأنَّ العصابات الداعشيَّة، وما تمثلـِّه من ضلال، وظلاميَّة خطر على إنسانيَّتنا جميعاً، ونُهنِّئ مرَّة أخرى العراق".وأعرب عن "وُقوف بلاده إلى جانب العراق: نقف معكم في إعادة الإعمار، كما وقفنا معكم في الحرب على الإرهاب، ويستطيع العراقـيُّون أن يثقوا دوماً بأنَّ الأردن سيبقى عوناً لهم، وسيبقى ذخراً لهم، وسنداً، ونحن نثق بأنَّ العراق الشقيق هو كما نحن عمق له هو عمق لنا".وكشف ان "معبر طريبيل أُعِيْدَ افتتاحه، ولكن ماتزال هناك بعض الخطوات التي يعمل عليها البلدانِ من أجل ضمان فاعلية هذا الطريق، وأمنه، وضمان وُصُول الشاحنات، وعودة التبادلات التجاريَّة إلى ما كانت عليه في السابق".مُضِيفاً: كان العراق أكبر شريك تجاريِّ للأردن في فترة من الفترات، ونحن نطمح لأن نعود إلى تلك الحال، لكنَّ العمليَّة لا تتمُّ بقرار؛ فالقرار موجود، والإرادة السياسيَّة موجودة لدى البلدين، لكن لابُدَّ من التعامُل مع المُعطيات على الأرض بإيجابيَّة، وتعامُل مُشترَك من أجل أن تستعيد العلاقات الاقتصاديَّة التجاريَّة عافيتها.ولفت بالقول: الحديث الفنّيّ بين المُختصِّين حول أنبوب النفط مُستمِرّ، والإجراءات العمليَّة على الأرض من أجل تأمين الطريق، وضمان انسياب فاعل، ومُكثـَّف للشاحنات مُستمِرّ، وكلّ الأطر التشريعيَّة، والقانونيَّة التي يجب اتخاذها من قبل المعنيِّين في البلدين يجري العمل عليها، ونأمل -إن شاء الله- أن تُؤدِّي هذه الخطوات إلى استعادة الزخم وما نُرِيده في العلاقات الأردنيَّة-العراقيَّة، وليس في المجال التجاري الاقتصاديّ فحسب، بل في كلِّ المجالات الأخرى.واصفاً العلاقات الأردنيَّة-العراقيَّة بأنـَّها: قويَّة جدّاً، وتاريخيَّة مُتجذّرة، أذكر أنَّ مئات الآلاف من العراقـيِّين كانوا يعيشون في الأردن، ومازالوا، ونعتزُّ بأن بيننا عشرات الآلاف.مُجدِّداً موقف بلاده من عصابات داعش الإرهابيَّة: الخطر الداعشيّ خطر مُشترَك ندرك ذلك، وتعاونا بشكل كبير في الحرب على داعش، وهذا التعاون مُستمِرّ، وسيتمُّ إنجاز كلِّ الخطوات التشريعيَّة، وغيرها التي تسمح بتفعيل هذا التعاون بما يُحقـِّق الهدف المُشترَك، وبناء الأمن، والاستقرار في المنطقة، ومُحارَبة هذا الخطر.انتهى

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