2018/05/06 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العسكرية تضبط مخبأ اعتدة شمالي الموصل

بغداد/..



تمكنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، من ضبط مخبأ اعتدة يعود لتنظيم داعش شمالي مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الاعلام الأمني العميد يحيى رسول، في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى مخبأ للاعتدة من مخلفات داعش الإرهابي في منطقة بادوش شمال مدينة الموصل".

وأضاف رسول انه تم "ضبط بداخله 15 قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم و8 وأخرى عيار ٨٢ ملم و8 عبوات ناسفة محلية الصنع وصاروخي مدفع ما يسمى (جهنم) وصاروخ 107 ملم (كاتيوشا) وتم تدميرها موقعيا من قبل المفارز أعلاه دون حادث يذكر".



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