الجيش الإيراني: قواتنا في أتم الجاهزية للرد على أي اعتداء اميركي

2018/05/06 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن إيران في جاهزية عالية للرد على أي تهديد وعدوان من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل و”الدول الرجعية” بالمنطقة.

وفي كلمة ألقاها خلال لقائه اليوم الأحد قادة وكوادر لواء القوات الخاصة “الإمام الحسين” التابع للحرس الثوري الإيراني في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، قال اللواء باقري، حسب ما نقلته وكالة “فارس”، وتابعته /المعلومة/ إن “القوات المسلحة اليوم في أتم الجاهزية للرد على أي تهديد وعدوان من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية”.

وأضاف باقري: “حتى بعد 40 عاما من انتصار الثورة تسعى أمريكا الناهبة لثروات العالم والكيان الصهيوني الغاصب والرجعيون في المنطقة للتهديد وضرب الثورة الإسلامية إلا أنهم لم يتمكنوا من توجيه حتى ضربة بسيطة لإيران الإسلامية”.



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