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الإعلام الأمني: تدمير مخبأ للأعتدة يحوي قنابر هاون وعبوات وصواريخ شمال الموصل | موازين نيوز

الأحد 20/08/1439 هـ - الموافق 06/05/2018 م ، الساعة 09:16 مساءً (بغداد)، 06:16 PM (غرينتش)

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أمنيّة

منذ 2018-05-06 الساعة 20:32 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوزأعلن مركز الإعلام الأمني، الأحد، تدمير مخبأ للأعتدة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، يحوي قنابر هاون وعبوات ناسفة وصواريخ نوع (جهنم)، شمال مدينة الموصل.وقال الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى مخبأ للأعتدة من مخلفات داعش الارهابي".وأضاف رسول، أن "المفارز ضبطت بداخل المخبأ 15 قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم و 8 وأخرى عيار ٨٢ ملم و 8 عبوات ناسفة محلية الصنع وصاروخي مدفع ما يسمى (جهنم) وصاروخ 107 ملم (كاتيوشا) في منطقة بادوش شمال مدينة الموصل"، مؤكداً "تدمير المخبأ موقعياً من قبل المفارز أعلاه دون حادث يذكر".هذا وأعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم، العثور على وثائق وبدالات اتصالات لتنظيم داعش الإرهابي في الساحل الايمن لمدينة الموصل.انتهى29/6ن

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