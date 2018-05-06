الجبوري يزور منطقة الكرادة داخل

2018/05/06 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع زار رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري اليوم الاحد منطقة الكرادة داخل في بغداد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس في بيان تلقت”واع” نسخة منه، ان “الجبوري التقى اهالي المنطقة، واطلع على مشاكلهم الخدمية والمعيشية”

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