2018/05/06 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على اعتدة في خور خيجة بمنفذ زرباطية الحدودي

6 مايو, 2018 | 8:49 م - عدد القراءات: 20 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني اليوم الأحد، بالعثور على قنابر هاون ورمانات قاذفة وصواريخ اس بي جي في خور خيجة التابع لمنفذ زرباطية الحدودي في واسط.

وقال المصدر في حديث تابعه “الموقف العراقي” انه “بناء على المعلومات الواردة من قبل الاستخبارات ومكافحة الإرهاب أجرت فرق معالجة القنابل غير المنفلقة عمليات مسح في خور خيجة التابع لمنفذ زرباطية الحدودي بقضاء بدرة في محافظة واسط بحثا عن الأجسام الغريبة”.

وأضاف أن “الفرق عثرت على كميات كبيرة من والاعتدة والمخلفات الحربية بينها قنابر هاون عيار 60 ملم ورمانات قاذفة اربي جي سفن وصواريخ اس بي جي”، مشيرا الى ان “الفرق قات برفع المخلفات الحربية تمهيدا لإتلافها في وقت لاحق”.

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