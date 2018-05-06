2018/05/06 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن خيار الحرب مع كوريا الشمالية لا يزال على طاولة إدارة الولايات المتحدة رغم التقدم الأخير في حل هذه القضية.وقالت هايلي، خلال مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ومندوبتها إلى الأمم المتحدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هايلي: خيار الحرب مع كوريا الشمالية لا يزال واردا) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هايلي: خيار الحرب مع كوريا الشمالية لا يزال واردا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).