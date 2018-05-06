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هايلي: خيار الحرب مع كوريا الشمالية لا يزال واردا
2018/05/06 | 21:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن خيار الحرب مع كوريا الشمالية لا يزال على طاولة إدارة الولايات المتحدة رغم التقدم الأخير في حل هذه القضية.

وقالت هايلي، خلال مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ومندوبتها إلى الأمم المتحدة […]

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