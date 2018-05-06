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استغلال منصات التصريحات الانتخابية لاغراض التسقيط السياسي واستهداف نجاحات من اختارهم الشعب
2018/05/06 | 21:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

استغلال منصات التصريحات الانتخابية لاغراض التسقيط السياسي واستهداف نجاحات من اختارهم الشعب

تقارير الغدير

استغلال منصات التصريحات الانتخابية لاغراض التسقيط السياسي واستهداف نجاحات من اختارهم الشعب

الأحد 6 مايو 2018 - 21:14

استغلال منصات التصريحات الانتخابية لاغراض التسقيط السياسي واستهداف نجاحات من اختارهم الشعب.

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