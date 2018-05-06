ميسان تنشئ أول محطة في العراق لتزويد السيارات بالوقود السائل الغازي

2018/05/06 | 21:32

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلن فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في ميسان، اليوم الأحد، عن المباشرة بتجهيز المواطنين بوقود السيارات من السائل الغازي (LPG)

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وقال مدير فرع الشركة قاسم مطشر الدراجي في بيان صحفي، “الان بالإمكان المواطنين الذين تعمل سياراتهم بالوقود السائل الغازي تزويدها من محطة ريحانة ميسان الاهلية المشيدة حديثا في مدينة العمارة”، مبينا انه “تم نصب منظمومة جديدة خاصة بتعبئة الوقود السائل الغازي بنجاح ، بتخطيط و اشرف فرع الشركة”.

واوضح ان “الطاقة الاستيعابية لتلك المنظمومة لتزويد العجلات (٧٢ ) الف لتر من الغاز السائل، وأن مضخات التعبئة عدد (٢) مزدوج”، منوها الى ان “المحطة تم تشيدها حديثا وتحتوي على (١٤) مضخة للبانزين وباقي أنواع الوقود”.

واشار الى ان “سعر اللتر من الوقود السائل (٢٠٠) دينار ويعد هذا الوقود من أصدقاء البيئة واقتصادي ، مبينا ان تلك المحطة هي الأولى من نوعها على مستوى العراق في تزويد وقود الغاز السائل”

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