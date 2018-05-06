3 ماسكات بقرع العسل لجعل البشرة مشرقة وناعمة

2018/05/06 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعةوكالة صدى الاعلام

الحصول على بشرة مشرقة ولامعة هو حلم كل فتاة، فطبيعة الأنثى تفرض عليها الحفاظ على بشرتها بشكل دائم لأنها عنوان جمالها الذى يميزها، وهناك العديد من العلاجات المنزلية التى تساعد على نضارة البشرة بماسكات الفواكه المختلفة، ويعد قرع العسل واحد من أفضل الماسكات التى تساعد فى الحفاظ على البشرة والذى قليلًا ما يلجا إليه الآخرين.



وترجع أهميته إلى أنه غنى بالمعادن والفيتامينات التى تساعد على تحسين صحة الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة وجعلها أكثر إشراقًا كما يعمل على إزالة تجاعيد البشرة.

ونقدم لكل فتاة تريد الحفاظ على بشرة لامعة ماسكات قرع العسل المختلفة التى تساعدها على تحقيق حلمها، وفقًا لما جاء فى موقع boldsky

ماسك قرع العسل وعصير الليمون

يحتوى عصير الليمون على فيتامين c وهو يعد عامل تبييض طبيعى يساعد على تقليل البقع الداكنة وإشراق البشرة .

المكونات:

– ملعقة من لب قرع العسل

ـ قطرات صغيرة من عصير الليمون

ـ 2:3 كبسولات فيتامين e

طريقة الاستخدام:

ـ أضف ملعقة من لب قرع العسل وقطرات قليلة من عصير الليمون فى وعاء وامزجيها جيدًا.

ـ افتحى 2ـ3 كبسولات فيتامين e وضعيهم على العجينة الخليط السابق، وقبل وضع هذا الماسك على وجهك تأكدى من نظافة وجهك بالماء.

ـ ضعى هذا الماسك بالتساوى على وجهك وعنقك واتركية لمدة من 15ـ20 دقيقة.

ـ وبعد انتهاء الفترة اغسليه بالماء الطبيعى مع استخدام هذا الماسك مرة واحدة فى الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة.

ماسك قرع العسل والشوفان والعسل

تساعدة الخصائص المضادة للأكسدة فى الشوفان على علاج أى تلف فى الجلد ومنظف للوجه ممتاز أيضا، كما يساعد العسل على ترطيب البشرة وشد مسام الجلد

المكونات:

– ملعقتان من لب قرع العسل

ـ ملعقة واحدة من الشوفان

ـ قطرات قليلة من العسل

طريقة الاستخدام:

أضفى ملعقتين من لب قرع العسل مع ملعقة واحدة من الشوفان وقطرات قليلة من العسل فى وعاء، واخلطيه حتى يصبح معجون ويمكنك إضافة الشوفان إليه، ثم ضعى هذا الخليط على وجهك ورقبتك وقومى بتدليكها فى حركات دائرية مع تركه على وجهك لمدة 15 دقيقة، وبعد انتهاء الفترة اغسلى وجهك بالماء الطبيعى، ويمكنك استخدام هذا الماسك مرة واحدة فى الأسبوع.

ماسك قرع العسل ودقيق الغرام

المكونات:

– ملعقة واحدة من لب قرع العسل

ـ ملعقتان من الدقيق

طريقة الاستخدام:

اخلطى ملعقة كبيرة من قرع العسل مع ملعقتين من الدقيق فى وعاء، وضعى هذا الماسك بالتساوى على وجهك وعنقك واتركيه عليهما لمدة تتراوح من 15ـ20 دقيقة، وبعد انتهاء الفترة اغسليها بالماء الطبيعى، ويمكنك استخدام هذا الماسك مرة واحدة فى الأسبوع.

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