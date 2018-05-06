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تعرف على تشكيلة برشلونة وريال مدريد للكلاسيكو
2018/05/06 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برشلونة- متابعة واع أعلن كل من ريال مدريد وبرشلونة، مساء الأحد، تشكيلة اللاعبين الذين سيشاركون بشكل أساسي في الكلاسيكو رقم 238 بين الفريقين في جميع المباريات.

وتتألف تشكيلة برشلونة من: تير شتيغن وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا وفييلبي كوتينيو وإيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا وليونيل ميسي ولويس سواريز.

وبذلك سيكون هذا […]

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