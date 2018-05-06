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السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما
2018/05/06 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما "أنصار الله" على نجران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما "أنصار الله" على نجران) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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