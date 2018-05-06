انتهاء العملية الانتخابية في لبنان وبدء فرز الاصوات

2018/05/06 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وسمحت وزارة الداخلية اللبنانية للناخبين المتواجدين حاليا فقط داخل مراكز الاقتراع كي يدلوا باصواتهم بعد انتهاء فترة الانتخاب في الساعة السابعة.وبدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات النيابية اللبنانية بعد إغلاق مراكز الاقتراع.وتنافس583 مرشحا في اطار 77 لائحة للحصول علي المقاعد الـ 128 البرلمانية.وكان عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية في داخل لبنان وخارجها 3 ملايين و746 الفا و483 ناخبا.وأدلي المغتربون اللبنانيون بأصواتهم في الانتخابات خلال مرحلتين في الاسبوع الماضي.كما أدلي الموظفون المكلفون بمهام الانتخابات النيابية في لبنان والبالغ عددهم 14 ألف موظف يوم الخميس الماضي بأصواتهم.وجرت هذه الانتخابات لاول مرة وفقا للقانون الانتخابي الجديد الذي قسم لبنان الي 15 دائرة انتخابية.انتهي**2018 ** 2342

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