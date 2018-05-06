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الجنابي يعلن اكتمال المرحلة الأخيرة من القناة الاروائية والفاو تطالب بـ
2018/05/06 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ البصرةأعلنت وزارة الموارد المائية، الأحد، عن اكتمال المرحلة الأخيرة من مشروع إنشاء القناة الاروائية في محافظة البصرة، فيما انتقدت قائمقامية قضاء الفاو افتتاح محطة الضخ الرئيسة "قبل ربطها" بشبكة الكهرباء الوطنية.وأضاف الجنابي، أن "مشروع القناة انطلق العمل به في عام 2010 وتوقف في عام 2014 وقد أخذت الوزارة على عاتقها منذ العام الماضي انجاز القناة استجابة للحاجة الضرورية لها في ظل مشكلة ملوحة المياه"، مشيرا الى أن "القناة تمتد بطول 130 كم من منطقة كتيبان في قضاء شط العرب الى رأس البيشة في قضاء الفاو".

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