ترامب والترويض بتغريدات تويتر

2018/05/06 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد العسكري

لا أسلحة نووية ولا حاملات طائرات ولا طائرات B52 ولا جميع ترسانة الولايات المتحدة الأميركية.

بتغريدات على تويتر فقط استطاع ترامب ترويض الزعيم الكوري الشمالي كم جونغ أون وإقناعه بالجلوس معه في قمة سيتم تحديد مكانها وموعدها خلال أيام...



غالبا ستكون في ماليزيا أو سنغافورة...القمة تحمل عنوان اتفاق سلام وشبه جزيرة كورية خالية من السلاح النووي.

الأمريكيون بحاجة إلى إغلاق ملف آسيا المزعج (الملف النووي الكوري) والتفرغ لروسيا والشرق الأوسط.

والكوريون بحاجة إلى العودة لصفقة التسعينيات المجمدة مع الولايات المتحدة..وما فيها من مغريات الطاقة والوقود والتكنولوجيا والمساعدات لاسيما أن الشعب الكوري الشمالي لم يعد يحتمل الضغط الدولي ولا حتى القيادة الكورية عادت تحتمل...مع استعداد كوري جنوبي لدعم اقتصاد الجار الشمالي.

في الشرق الأوسط نتنياهو يصدر قراراً تحول إلى قانون يقضي بعدم الرجوع إلى الكنيست أو مجلس الوزراء بل حتى إلى

مجلس الوزراء المصغر فيما يتعلق باتخاذ القرارت (الدفاعية) وأن يقتصر اتخاذ تلك القرارات على رئيس الوزراء ووزير دفاعه فيكور ليبرمان.





وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن إسرائيل نشرت خلال 24 ساعة الماضية 8 منظومات مضادة للصواريخ نوع ثاد في خارج كل مدينة و 4 في داخل كل مدينة وحولت حدودها إلى مايشبه الجدار من القبة الحديدية بواقع بطارية صواريخ لكل10 كيلومتر.

اللافت أنه بعد كشف الإسرائيليين عن وثائق سرية تتعلق باستمرار إيران بأنشطتها النووية استكملت الاستعدادات العسكرية الأمريكية في المنطقة فقد وصل عدد السفن الأمريكية التي تم سحبها من بحر الصين إلى أكثر من 63 قطعة بحرية بينها بوارج وفرقاطات وعدد من المدمرات و ثلاث حاملات طائرات استقرت جميعها في الخليج وهنالك أكثر من60 بطارية صواريخ باتريوت من الجيل المحدث تم سحبها إلى السعودية من القاعدة الأمريكية في الكويت 19 بطارية

باتريوت أمريكية في الكويت تم نصبها ووضعها في الاستعداد وهنالك أيضاً10 في البحرين و 23 في ألإمارات حاملة طائرات تمركزت قرب سواحل إسرائيل القريبة من لبنان حاملتا طائرات تتمركزان في بحر عمان.

بالمقابل إيران توعز لحزب الله بسحب اخر مقاتليه من سوريا والتمركز قرب الحدود اللبنانية مع أسرائيل ونشر 34 منظومة صواريخ إيرانية تابعة لحزب الله على الحدود.

بشار الأسد يتوسل الرئيس الروسي بوتن بضرورة الإسراع بتزويده بأنظمة s300 فهو سيكون مضطراً للمشاركة في الحرب مع حليفه الإيراني.

ومع أن الموقف الأوروبي لم يكن حازما إزاء تطورات الملف النووي الإيراني والضغط الأمريكي لإلغائه حتى على مستوى اليمين الأوروبي الذي طالب بتعديلات بدلاً من الإلغاء.

إلا أن الرئيس الأمريكي ترامب ومن خلفه حلفاؤه في المنطقة غير ملزمين من وجهة نظرهم بالرجوع إلى المجتمع الدولي في حال استمرار الموقف الإيراني المتصلب ورفض التفتيش للمنشات النووية الإيرانية أو فتح الملف النووي مجدداً.

الزخم التصعيدي المتسارع في المنطقة يضع الروس تحت ذات الضغط الذي أجبر الزعيم الكوري الشمالي إلى الانصياع والموافقة على الجلوس للحوار والتخلي عن سلاحه النووي مقابل الانفتاح عليه أمريكياً وأوروبيا.

والتاريخ يقول أن حلفاء الروس ومن قبلهم السوفيت في المنطقة والعالم دائماً هم الخاسرون.

بانتظار الثاني عشر من الشهر الجاري وإعلان ترامب عن موقفه من إلغاء الاتفاق النووي الإيراني وهو المرجح بحسب غالبية مرتكز البحوث والدراسات.

يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء عن نشر قوات عربية مشتركة في سوريا لإحداث توازن مع التواجد العسكري التركي في سوريا إلا أن تلميحات تركية تشير إلى أن الهدف الحقيقي منه هو مجابهة إيران في سوريا في حال نشوب الصراع.

المنطقة لاتحتمل المزيد من الصراع العسكري وهذا مايدركه حتى الأمريكيون عسى أن تنجح سياسة ترامب التي برع فيها في في تويتر بإقناع الإيرانيين ومن خلفهم الروس بخيار التفاوض والكف عن سياسات الاستفزاز والتحشيد.

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