التشكيلة الرسمية لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

2018/05/06 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن برشلونة وريال مدريد تشكيلتيهما الرسمية لمباراة الكلاسيكو، ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني.

ودفع المدرب الفرنسي لريال مدريد زيدن الدين زيدان بالثلاثي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وجاريث بيل، في الخط الهجومي للفريق، بينما سيتواجد ناتشو في الخط الدفاعي بدلًا من كارفخال.

وجاءت تشكيلة الريال كالآتي:

كيلور نافاس.

مارسيلو، راموس، فاران، ناتشو.

مودريتش، كاسميرو، كروس.

جاريث بيل، بنزيما، كريستيانو رونالدو.

أما إرنيستو فالفيردي مدرب البارسا فدفع بالتشكيلة الآتية:

تير شتيجن.

روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا.

راكيتيتش، إنييستا، بوسكيتس كوتينيو.

سواريز، ميسي.



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