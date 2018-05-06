الإعلام الأمني يعلن القبض على احد الفارين من سجن بادوش في صلاح الدين

2018/05/06 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على احد الفارين من سجن بادوش في صلاح الدين.وقال الناطق باسم الداخلية، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "شعبة استخبارات مديرية شرطة صلاح الدين القت القبض على احد الفارين من سجن بادوش".

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واضاف انه "تم تسليمه الى الجهات المختصة"، لافتا الى انه "من المحكوم وفق الماده٤٤٤ ق ع".

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