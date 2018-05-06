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أول تعليق إماراتي على البيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني
2018/05/06 | 22:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استهجنت وزارة الخارجية الإماراتية، البيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، والذي تم نشره على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق إماراتي على البيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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