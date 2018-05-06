2018/05/06 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهجنت وزارة الخارجية الإماراتية، البيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، والذي تم نشره على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق إماراتي على البيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق إماراتي على البيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).