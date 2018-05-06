الخليج الفارسي وبحر عمان ينبغي إدارتهما بالتنسيق بين دول المنطقة

2018/05/06 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وخلال إستقباله اليوم الاحد في طهران مساعد القائد العام للقوات المسلحة في سلطنة عمان العميد البلوشي، اعتبر رضائي إن بعض القوي تسعي من خلال تهريب المخدرات وإرتكاب الجرائم إلي الإخلال بالأمن الإقليمي، مشيراً إلي ان الجمهورية الإسلامية ومن خلال هذه اللقاءات تسعي إلي التنسيق بين الدول الإقليمية لتعزيز الأمن.واشار إلي إنه قام الشهر الماضي بزيارة إلي قطر والتقي برئيس الوزراء حيث جري التفاهم علي عدة قضايا من بينها إقامة إجتماع ثلاثي بين إيران وقطر وعمان ، لافتاً إلي إن إيران علي استعداد لإستضافة هذا الإجتماع.وأشار إلي أن إيران تقيم إجتماعات مشابهة مع الدول المطلة علي بحر قزوين وقد أثمرت عن نتائج طيبة في هذا المجال.ولفت أيضاً إلي إجتماع عقده مع قائد قوات الدرك التركي مؤخراً، وقال إنه تقرر خلال الإجتماع عقد إجتماع ثلاثي بين إيران وتركيا والعراق قريباً.انتهي ** ا ح ** 2342

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