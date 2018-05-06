الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


ضبط مخبأ للعتاد من مخلفات “داعش” الارهابي شمال الموصل
2018/05/06 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ بغداد

أعلن مركز الإعلام الأمني، الاحد، عن ضبط مخبأ للعتاد من مخلفات “داعش” الارهابي شمال الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقته /المعلومة/، إن “مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى مخبأ للاعتدة من مخلفات داعش الارهابي”.

وأضاف أن “المخبأ ضبط بداخله 15 قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم و8 وأخرى عيار ٨٢ملم و8 عبوات ناسفة محلية الصنع وصاروخي مدفع ما يسمى (جهنم) وصاروخ 107 ملم (كاتيوشا) في منطقة بادوش شمال مدينة الموصل”، مشيراً الى أنه “تم تدميرها موقعيا”.

انتهى 25ن

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2017/04/20170421_143723
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مخبأ للعتاد من مخلفات “داعش” الارهابي شمال الموصل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مخبأ للعتاد من مخلفات “داعش” الارهابي شمال الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ توتر قبالة سواحل طرابلس يعمق أزمة الهجرة
⋙ النازحين العرب في ناحية حرير بإقليم كوردستان يعلنون دعمهم لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني
⋙ مرشح عن تحالف النجيفي: قادة بالحشد هددوا ناخبين بالتهجير من نينوى ان لم يصوتوا لقائمة الفتح
⋙ هكذا قرات بيان المرجعية الاخير
⋙ تحالف “الفتح” يتجه إلى تبني مشروع المالكي لـ”حكومة الأغلبية السياسية”
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسل الغد يكشف تفاصيل إصابة وزير الداخلية الباكستاني في هجوم مسلح
⋙ بالفيديو: اشتباك بالايادي بين حماية العبادي وحماية قائد عمليات البصرة
⋙ بالصورة..السجن سبع سنوات بحق مدان في ذي قار
الأكثر شيوعا