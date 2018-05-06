الثأر عدالة هوجاء

2018/05/06 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قراءة تحليلية ل رواية ( ولو بعد حين) تأليف د.



دعاء عبدالرحمن

(حسن، غفران، عاصم، رمزي، أروى، سلمى، أمل، جليلة، رجاء، يحيى، شاهين، سيد، محمود عبد العزيز، صفوان، حافظ، كريم، انور برهان) بهذه الشخصيات نسجّت د.



دعاء عبد الرحمن روايتها، فأحكمت خيوطها،انسدل سِتار الخوف من قلب الخائف وانطلق نحو خوفه وبيده سيف من نار، يقتص ممن ظلموه بسبب وهنه وفقره .

اشكر الكاتبة على ما قدمته في روايتها من لغةٍ ممتازة، وأسلوب سلس وجمل مُحكمة، بطريقة تجعل القارىء يرحل معها الى عوالم شخصياتها الموحلة والمثقلة، في ٣٠٤ صفحة قدمت لنا مجموعة مشاكل وإشكاليات يعانيها المجتمع المصري؛ وربما العربي أيضا، لكنها كانت أشجع في رصف كلماتها معلنة الثورة على المسكوت عنه ، لاسيما زنا المحارم، وقضايا الإنترنيت، والأطباء واستغلالهم الجنسي للمرضى، وسوء سن القوانين من قبل الحكومات.

الكاتبة لم تكن تكتب روايتها كقصة بل كانت ثورة عارمة بوجه قيم فاسدة تحكم المجتمع وتجعله راكزاً في قاع “المبولة” الانسانية، واكتب أنا كلماتي ليس من باب التقويم والحكم، بل من اجل الشرح والتحليل والوصف، ومدّ جسور بين القارىء والكاتب ان احتاج الاول ذلك، مستخدما منهجاً وصفياً انطباعياً كتابة “الريفيو”

هناك عدة محاور وإشكاليات عمدت الى الخوض فيها وإثارتها الكاتبة، سنحاول ان نبينها بشكل نقاط ، ومن الله التوفيق.

– ارتأت الكاتبة ان موضوع زنا المحارم منتشر وموجود بكثرة في المجتمع ، وقدمت ادانة واضحة وجلية لهذا الموضوع؛ لكنها لم تقدم حلول، بل صبت غضبها بانفعال وعاطفة على تشخيص عام دون تقديم معالجات أو رؤى أو مقترحات.

-ادانة الكاتبة الإنترنيت وسوء استخذامه من المراهقين والبالغين ، وكيف يُساهم في هدم الاسرة المصرية، وتلف الشاب المصري وتحويله الى ذئب يحاول ان ينهش جسد اَي أنثى تصادف، والمعروف عن مصر ان فيها حالات تحرش كثيرة، وقدمتها الكاتبة بأبشع صورها عندما قتلت سلمى على يد رمزي بسبب عدم مثولها لرغباته وشبقه ونزقه.

– الاشكالية الاخرى التي طرحتها تتمثل بالذكورية في مجتمعاتنا الشرقية، وكيف يمكن لها ان تسبب دمار لوحدة العائلة، فالولدالذكر على حق مهما فعل، والأنثى على باطل مهما تعرضت للأذى والاساءة،وعلى الضعيف ان يرضى بحكم القوي، ومن خلال ما تعرضت له بطلتها( غفران) من مهانة وظلم من قبل شقيقها وأبوها وحتى أمها، لا سبب سوى لانها أنثى.

-تُعلن الكاتبة الثورة على القوانين النافذة في مصر التي تخص المجرمين غير البالغين، وترى انها قوانين جائرة، لا تناسب الجريمة، وعلى القاتل ان يقتل مهما كان عمره،وهذه الرؤية ربما نابعة من ايديولوجية الكاتبة الاسلامية ولا غبار عليها فهي تعيش في مجتمع يحتاج الى ردع ، لا اصلاح وإعادة تهذيب.

– اثارت الكاتبة مشكلة اخرى مسكوت عنها أيضاً وهي اعتداء الأطباء الجنسي على مرضآهم، ولان القانون والاعراف عاجزة وجائرة فعلى الضحية السكوت والقبول بالنتائج الحيوانية التي يمارسها الأطباء تجاه الناس.

– قدمت اللقيط على انه منقذ وبطل، بل وجعلته ولي الدم ويقيم العدل بالقسط، وهو ماحدث مع بطل روايتها (حسن) حيث كان هامشياً ويتهمه ابوه بانه ليس ابنه، وان والدته أنجبته حين ضاجعت احد أقاربها وهو ليس من صلبه، وعليه تحول الى قنبلة موقوتة بوجه المجتمع، ومنحته صفات يندر وجودها لدى امثاله، ممن يعانون الذل والتهميش والانتقاص من نسبهم.

– لم تُعط رجال الأمن عذرهم في تنفيذ القانون ، ولَم تُقدر صعوبة الصراع الذي يعانوه، من تطبيق القانون أو تحقيق العدل، وجهدهم المظني وهجرهم لعوائلهم ومنازلهم بسبب طبيعة عملهم الذي يتطلب غياب لفترات طويلة عن أُسرهم،ولَم تلتمس لهم العذر.

– أكدت ان الصحافة هي مهنة المصاعب والمتاعب، عبر شخصية الصحفية (أروى) التي تسببت بالأذى لزوجها الضابط، من خلال نشرها تقرير صحفي يحتوي على معلومات أُتهم زوجها بتسريبها لها،مما أدى الى نقله الى الصعيد كعقوبةعسكرية بحقه بسبب ما نشرت زوجته.

– الثأر..



دعت الكاتبة صراحةً الى الثأر فهي تذكر في ص٢٩٨ ما نصه ( فلم يجدوا منفذاً سوى تنفيذ العدالة بأيديهم ” رد شرف” لم تكن مجرد عبارة تُنقش على أجساد المجرمين ، كانت دعوة الى كل مظلوم بألا يترك نفسه للموتِ قهراً، وان القصاص سيأتي ولو بعد حين).

كانت رحلتي في قراءة هذه الرواية ممزوجة بالالم والحزن والاسى والاشمئزاز، الاطماع الانسانية في أقصى مدياتها ، الرذيلة في اعتى درجاتها تُمارس من قبل أُناس مسخهم الفقر وسحقهم الجوع، رواية مميزة ، ذات طابع نقدي ممنهج، لإشكاليات ومصائب تملىءعالمنا الشرقي المقيت، حيث لا كرامة للفقير في هذه المجتمعات .

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