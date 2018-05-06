2018/05/06 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على احد الفارين من سجن بادوش في صلاح الدين

بغداد/..



أعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن القاء القبض على احد الفارين من سجن بادوش في محافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "شعبة استخبارات مديرية شرطة صلاح الدين، القت القبض اليوم على احد الفارين من سجن بادوش".

وأضاف معن، ان "قوات الشرطة سلمت المطلوب الى الجهات المختصة" لافتا الى انه "محكوم وفق الماده٤٤٤ ق ع".



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