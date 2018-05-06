ملف المغرب لمونديال 2026 يبهر الدول الإسكندنافية

2018/05/06 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط - قال مسؤول مغربي في لجنة ترشيح ملف الرباط لاستضافة المونديال الأحد، إن ملف بلاده لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، "أقنع وأبهر" الدول الإسكندنافية خلال عرضه في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن.

وقدمت بعثة مغربية تابعة للجنة الترشيح الجمعة، عرضا مفصلا حول ملف بلادها، أمام رؤساء اتحادات كرة القدم في الدانمارك والسويد وفنلندا وآيسلندا والنرويج، مستعرضة أهم امتيازات الملف المغربي وكذلك قدراته التنظيمية من أجل استضافة المونديال.

وقال المسؤول المغربي إن عرض ملف بلاده "أقنع وأبهر رؤساء الاتحادات الخمس الذين وصفوا الملف المغربي بالقوي والمقنع".

وأضاف "أجمع رؤساء الاتحادات الخمس على أن العرض المغربي كان مقنعا ولعل أبرز النقاط التي أقنعتهم هي عامل القرب الجغرافي بين المغرب وهذه الدول".

وتابع "بين الدار البيضاء وكوبنهاغن 4 ساعات فقط عبر الطائرة، كما أن لاعبي الكرة الأوروبيين وجميع المنتخبات المشاركة في المونديال، لن تكون في حاجة للسفر الطويل عبر الطائرة في تنقلها بين المدن والمباريات".

وتولى هشام العمراني المكلف بالعلاقات الخارجية في اللجنة هو من تكلف باستعراض أهم عناصر قوة الملف المغربي وذلك في قاعة المؤتمرات التابعة لأحد الفنادق المجاورة لمطار كوبنهاغن الدولي في عرض تجاوزت مدته ساعة ونصف.

ورفضت البعثة المغربية الإدلاء بتصريحات إعلامية لعدد كبير من المراسلين الدوليين، الذين حضروا للفندق، باستثناء العمراني الذي تحدث فقط عن الجانب التقني للملف المغربي، رافضا الإجابة على عدد من الأسئلة خاصة تلك المتعلقة بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبخلاف العمراني تضم البعثة، فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ولمياء بوطالب وزيرة السياحة المغربية بالإضافة إلى عضو في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفي 27 أبريل/نيسان هدد ترامب في تغريدة على تويتر الدول التي قد تعارض الترشح الأميركي أو التي قد تصوت لمصلحة الملف المغربي، واصفا موقف تلك الدول بـ "المخجل".

وكانت بعثة خاصة من الثلاثي الأميركي المكون من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والمنافس للملف المغربي، قدمت هي الأخرى عرضا مفصلا حول ملفها لتنظيم المونديال 2026، في نفس الفندق، مباشرة بعد تقديم العرض المغربي.

ويسعى الملفان المتنافسان إلى استمالة أكبر قدر ممكن من الأصوات والداعمين، قبل مرحلة الحسم التي ستقام في 13 من يونيو/حزيران المقبل في روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملف المغرب لمونديال 2026 يبهر الدول الإسكندنافية) نشر أولاً على موقع (ميدل ايست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملف المغرب لمونديال 2026 يبهر الدول الإسكندنافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميدل ايست).