بالصورة..السجن سبع سنوات بحق مدان في ذي قار

2018/05/06 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]أصدر محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاحد، حكما بحق المدان [بهاء حسن حسين] والبالغ من العمر 22 عاما، بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي لحيازة المخدرات.وذكر بيان لمديرية شرطة ذي قار، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه انه" استنادا لأحكام المادة [28] من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 حكم على المدان [بهاء حسن حسين]؛ لارتكابه جريمة حيازة الأقراص المخدرة الاتجار بالأقراص المخدرة".واضاف ان" المدان القي القبض عليه أواخر شهر تشرين الثاني 2017 من قبل خلية استخبارات فوج المهمات الخاصة".

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