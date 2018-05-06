قوات سوريا الديمقراطية تحقق تقدما على الحدود العراقية السورية

2018/05/06 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق تقدم باتجاه نهر الفرات وذلك في اطار المرحلة الاخيرة من حملة "عاصفة الجزيرة" ضد تنظيم "داعش" الارهابي على الحدود السورية العراقية.

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