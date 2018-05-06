التخطيط: خطة التنمية الوطنية سيتم اطلاقها الاربعاء المقبل والعراق بحاجة 220 ترليون دينار

2018/05/06 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التخطيط، ان خطة التنمية الوطنية للاعوام 2018 – 2022 التي اقرها مجلس الوزراء في نيسان الماضي سيتم اطلاقها يوم الاربعاء المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي ان "الخطة تعتبر من الخطط التنموية المهمة خاصة وان اعدادها جاء عقب عمليات التحرير".، مبينا ان "خطة التنمية الوطنية تركز على اربعة محاور مهمة".

واضاف "المحور الاول يتمثل بتحقيق الاعمار في المحافظات فيما يتمثل المحور الثاني بخفض مستويات والثالث يتمثل بخلق بيئة استثمارية جيدة اما المحور الرابع فيتمثل بخلق قطاع خاص فاعل وقادر على ان يكون شريكا للقطاع العام في تحقيق التنمية البشرية".



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وتابع الهنداوي ان تلك الخطة قدرت الايرادات التي سيحصل عليها العراق خلال السنوات الخمس المقبلة بحوالي 440 ترليون دينار.

واشار الهنداوي الى ان "حاجة العراق من الاموال في مجال الاستثمار تقدر بحوالي 220 ترليون دينار على ان تكون نسبة 40% من المساحة الاستثمارية للقطاع الخاص والـ 60% المتبقية للقطاع الحكومي".



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