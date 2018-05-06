الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


التخطيط: خطة التنمية الوطنية سيتم اطلاقها الاربعاء المقبل والعراق بحاجة 220 ترليون دينار
2018/05/06 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت وزارة التخطيط، ان خطة التنمية الوطنية للاعوام 2018 – 2022 التي اقرها مجلس الوزراء في نيسان الماضي سيتم اطلاقها يوم الاربعاء المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي ان "الخطة تعتبر من الخطط التنموية المهمة خاصة وان اعدادها جاء عقب عمليات التحرير".، مبينا ان "خطة التنمية الوطنية تركز على اربعة محاور مهمة".

واضاف "المحور الاول يتمثل بتحقيق الاعمار في المحافظات فيما يتمثل المحور الثاني بخفض مستويات والثالث يتمثل بخلق بيئة استثمارية جيدة اما المحور الرابع فيتمثل بخلق قطاع خاص فاعل وقادر على ان يكون شريكا للقطاع العام في تحقيق التنمية البشرية".

.

وتابع الهنداوي ان تلك الخطة قدرت الايرادات التي سيحصل عليها العراق خلال السنوات الخمس المقبلة بحوالي 440 ترليون دينار.

واشار الهنداوي الى ان "حاجة العراق من الاموال في مجال الاستثمار تقدر بحوالي 220 ترليون دينار على ان تكون نسبة 40% من المساحة الاستثمارية للقطاع الخاص والـ 60% المتبقية للقطاع الحكومي".

انتهى/ ع

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: خطة التنمية الوطنية سيتم اطلاقها الاربعاء المقبل والعراق بحاجة 220 ترليون دينار) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: خطة التنمية الوطنية سيتم اطلاقها الاربعاء المقبل والعراق بحاجة 220 ترليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).


كامل التفاصيل في: النبأ ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ توتر قبالة سواحل طرابلس يعمق أزمة الهجرة
⋙ النازحين العرب في ناحية حرير بإقليم كوردستان يعلنون دعمهم لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني
⋙ مرشح عن تحالف النجيفي: قادة بالحشد هددوا ناخبين بالتهجير من نينوى ان لم يصوتوا لقائمة الفتح
⋙ هكذا قرات بيان المرجعية الاخير
⋙ تحالف “الفتح” يتجه إلى تبني مشروع المالكي لـ”حكومة الأغلبية السياسية”
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسل الغد يكشف تفاصيل إصابة وزير الداخلية الباكستاني في هجوم مسلح
⋙ بالفيديو: اشتباك بالايادي بين حماية العبادي وحماية قائد عمليات البصرة
⋙ بالصورة..السجن سبع سنوات بحق مدان في ذي قار
الأكثر شيوعا