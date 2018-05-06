5 طرق لإيقاف “التعرق” وتجنب المواقف المحرجة

2018/05/06 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

يأتي فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة ببعض المشاكل، فبينما يتزاحم الركاب في عربات المترو أو القطارات، تتحول عملية التعرق إلى كابوس حقيقي.

وفي حين نعلم جميعا أن التعرق هو وظيفة طبيعية لجسم الإنسان، يكون مزعجا للغاية عندما نتعرض له عن قرب.



في هذا التقرير نستعرض 5 نصائح لتجنب التعرق بحسب صحيفة The Daily Star البريطانية.

النظام الغذائي

حاول أن تقلل من تناول الكافيين والتوابل لأن هذه الأطعمة تنشط الناقلات العصبية، التي تسمى “أستيل كولين” والتي بدورها تحفز الغدد العرقية.

مزيل العرق

يساعد استخدام مزيل عرق في تقليل من تدفقه عبر الغدد العرقية.

ويجب استخدامه بشكل جيد عندما يكون التعرق في أدنى مستوياته، أي قبل الذهاب إلى النوم وبعد الاستحمام.

ويمكن استخدامه مرتين أسبوعيا أو يوميا إذا لزم الأمر.



ويمكن أيضا استخدامه في مناطق أخرى من الجسم مثل الراحتين والأخمصين، لكن ينبغي تجنب الوجه ومنطقة الأعضاء التناسلية.

الملابس

ينبغي ارتداء ملابس فضفاضة، جيدة من ناحية التهوية، عند توقع التعرض لموقف قد يسبب تعرق، ومن الأفضل أيضا أن يكون لديها قدرة على منع حدوث بقع.

وإذا كانت القدميين تتعرقان بشكل خاص، يمكن استخدام الجوارب المبطنة.

الأدوية

بعض الأدوية يمكن أن تؤدي إلى زيادة التعرق مثل الستيرويدات ومضادات الاكتئاب والنيكوتيناميد “فيتامين ب 3” والأفيونيات لذلك من الأفضل استشارة الطبيب.

التدريبات الرياضية أو الاستحمام الساخن

ابتعد عن الاستحمام الساخن قبل أي حدث مهم حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية وبالتالي زيادة التعرق.



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