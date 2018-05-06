القبض على 15 مطلوباً بينهم ارهابي خطير شمالي بابل

2018/05/06 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 15 مطلوباً بينهم متهم بقضايا الإرهاب الخطيرة حاول التسلل الى المحافظة عبر إحدى سيطرتها الامنية شمالي المحافظة.وذكر المتحدث الاعلامي للقيادة العقيد عادل الحسيني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه, أنه "تم إلقاء القبض على عنصر متهم وفق قضايا إرهاب خطيرة من قبل مفارز الشرطة التابعة الى سيطرة سلام شنون بالتعاون مع الاستخبارات والأمن الوطني خلال محاولته التسلل الى المحافظة من المحور الشمالي {بغداد-بابل} في ناحية النيل أثناء التدقيق في الحواسيب الامنية".وأضاف، أن "بقية المتهمين الـ[14] أُلقي القبض عليهم بعمليات دهمٍ وتفتيش جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية شملت مناطق متفرقة من المحافطة وهم مطلوبين وفق قضايا جنائية مختلفة تنوعت بين الشروع بالقتل والنصب فضلاً عن الاحتيال والسرقة والاعتداء واخرى متنوعة".وأكد الحسني انه "تم إحالة جميع المتهمين مع الارهابي الى الجهات المتخصصة لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".وكانت الأجهزة الأمنية في بابل أعلنت خلال الأشهر الماضية عن إعتقال العشرات من المطلوبين للقضاء بينهم بتهم إرهابية وأخرى جنائية.انتهى

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