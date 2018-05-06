أحمد عبد العزيز: مسلسل ذئاب الجبل حمل قيمة الدفاع عن حقوق المرأة.

2018/05/06 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حاوره: حيدر ناشي آل دبس

بعد أن تخّرج من كلية التجارة أيقن إن الفن هو عنوانه الوحيد، فدخل كلية الفنون حاصلاً على البكالوريوس في المسرح، فرع الاخراج، لتبدأ مرحلة جديدة في حياته عبر العشرات من الاعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، أخراجاً وتمثيلاً، فارضاً نفسه من خلال ابداعه المستمر.



الفنان أحمد عبد العزيز ألتقيناه في القاهرة وأجرينا معه الحوار التالي.

* الفن أحد مجالات الثقافة المتعددة، إلا اننا نلاحظ الضعف الفكري لعدد كبير من الفنانين والفنانات، مما يجعلهم غير مؤهلين لحمل راية التنوير، الى ماذا تحيل اسباب ذلك؟

- ملاحظتك صحيحة، فعلاً هناك بعض الفنانات والفنانين لا يمتلكون مؤهلات فكرية وثقافية، وألاسباب عدة منها، لا يوجد أهتمام كافي بالفن، لذلك تكون عملية تأهيل الفنان في أكاديمية الفنون مهملة، على خلاف ما سبق إذ كانت بجميع أقسامها تهتم بتثقيف وتدريب الفنان وتكوينه الفني من الناحية العملية، الامر الثاني غياب النشاطات الفنية في المدارس والجامعات، حيث نفتقد راهناً المسرح المدرسي الذي أعد أجيال من الفنانين وصقل مواهبهم الابداعية ووضحّ طبيعة الفن وعلاقته بالمجتمع، فتدخل الممثلة او الممثل الوسط الفني في واقعنا الحالي وهما لا يعرفان ماهية الفن ودوره المجتمعي، ثالثاً التدهور الكبير في التعليم والمناهج البالية التي لا تحث على إبراز طاقة الانسان الكامنة، فأسلوب التلقين وعدم إشراك الطلبة في مناقشة المعلومة وإبداء رأيهم ساهم بشكل كبير في خلق قيّم إجتماعية مفتقرة الى المعرفة والثقافة، والفنانين الذين تقصدهم جاءوا من هذه البيئة الفقيرة فكرياً، فتجدهم يتخبطون في أراهم ومواقفهم وأختياراتهم.

* الاستراتيجية الفنية في مصر غير واضحة المعالم بسبب التسابق على الربحية دون الالتفات الى أهمية الفن في التوعية المجتمعية، ماهي الطرائق الواجب انتهاجها لاتضاح الرؤية؟

- أعتقد إن هناك طريقة واحدة للخروج من ضبابية الرؤية في القطاع الفني، وهي إشراف الدولة بشكلٍ كامل على العملية الانتاجية للفنون، لانه لا يمكن ثني المنتج عن فرض أرائه ورغبته في الكسب المالي، وسيظل هدفه الاكبر الربح على حساب نوعية المادة المقدمة.



إن الاهداف التنويرية كالتوعية والتثقيف والتأهيل لن تكتمل أو تُطرح بشكلها النموذجي إلا بتكفل الدولة بالاشراف على إنتاج الفنون، سواءً بصفة منتج مباشر أو داعم، أو راعي رسمي، ولابد من ذكر إن إي إبداع لا يكتمل أو يتبلور بصيغ ناضجة من غير وجود تشريعات قانونية تحمي الفنان وحريته في إبداء أراءه على أن لا يكون خارج عن إطار الاداب الاجتماعية العامة.



كل ما ذكرته كفيل بأعادة الاثر التنويري للفنون مثلما كان في السابق.

* بين الاخراج المسرحي الذي تميزت به، وبصمتك الواضحة في التمثيل التلفزيوني، اختلافات تكنيكية بالغة الدقة، رغم معرفتنا بندرة نجاح المخرج في التمثيل، كيف استطعت فك شفراتهما؟

- هي ليست قاعدة في كون المخرج ممثل سيء، لكن فعلاً ندرة بالجمع بين الاثنين.



أنا لم أخلط بينهما، ومعظم الاعمال التي أخرجتها كانت في بداياتي، من خلال مسرح الجامعة أو الهواة أو مسرح الطليعة المعني بالاعمال التجريبية، وفي هذه الفترة لم أكن محترفاً للتمثيل، لكن في مرحلة أحترافي أخرجت أربع مسرحيات منها (الحلاج) للشاعر والكاتب صلاح عبد الصبور، فضلاً عن ذلك لم أجد تداخلاً بين الوظيفتين، لانني في التمثيل أحاول الاستفادة من المخرج ألذي أعمل معه، وفي ذات الوقت أتجنب عيوبه إن وجدت من خلال التمسك برأيي، ففي حال وجود رؤية جامدة للشخصية أو العمل بشكل عام، أتدخل وأنظر بعين المخرج ألذي يستطيع التفاهم مع نظيره، فنصل الى رؤية ناضجة يتفاعل معها الجمهور بشكل أيجابي.

* مسلسل (ذئاب الجبل) أعيد عرضه اكثر من (150) مرة، وحقق اكبر نسبة مشاهدة في تاريخ الدراما المصرية، ياترى مالقيمة الفنية التي احتواها حتى تفوّق على غيره من الاعمال التلفزيونية؟

- أصحح معلومتك المسلسل عُرض أكثر من (300) مرة، فهذا ألعمل يحوي قيّم مهمة لها تأثيرات أجتماعية، ولذلك حضي بهذه النسبة الفائقة من المشاهدة، ويمكن تلخيص القيمة الاساسية في تبيان مساوئ الفكر المتطرف من الناحية الدينية والاجتماعية، وحلّ المشاكل بأساليب عقلانية وعلمية تحفظ للانسان كرامته ووجوده، إن شخصية (البدري) هذا الرجل المنحدر من الهوارة، المنطقة المعروفة بشدة التمسك بعاداتها وتقاليدها، التي من ضمنها عدم تزويج البنات خارج إطار العائلة، لذلك لايمكن للانسان الهواري التحرر من هذه الاعراف الصارمة، ناهيك عن ألتأثيرات الجينية الناتجة من زواج الاقارب كالتشوهات الخلقية، فضلاً عن سلب المرأة حق تقرير مصيرها عبر التحكم بحياتها دون وجود أي اعتبار لاختيارتها، إلا إن الانعطافة حصلت حينما ذهب البدري الى المدينة ومشاهدة إختلاف الحياة وقيمها الحديثة، وسماعه للغناء ووقوعه في الحب، فوجده شعورآ إنسانياً نبيلاً لا يحمل في طياته شبهات العيب والحرام، مما أدى الى اضمحلال النظرة التقليدية التي تربى عليها في قريته.

إن مسلسل ذئاب الجبل حاول توضيح إن الحب والجمال يؤثر على طباع الانسان ويحوله من التعصب الى المرونة وتقبّل الاخر وإحترام المرأة.

* ماهي أعمال الفنان أحمد عبد العزيز القادمة؟

- حالياً أصور مشاهدي الاخيرة من مسلسل (الاب الروحي) وقد عرضت منه أكثر من عشرين حلقة لغاية الان، وهناك عروض قُدمت لي لكنها لم تصل الى مرحلة الاتفاق النهائي.

* كلمة أخيرة توجهها الى الشعب العراقي.

- في البدء كل عام والشعب العراقي بألف خير، فرمضان على الابواب، وأمنياتي أن يعم الخير والسلام على ربوع هذا البلد الحبيب، حيث زرته مؤخراً ولا يمكن وصف حجم الحب والحفاوة التي استقبلونا بها، وهذا أن دل إنما يدل على حبكم للشعب المصري، وارجو بدء مرحلة جديدة من البناء ومشاريع التنمية وإزالة آثار الاعتداءات التي تعرض لها منذ أكثر من ثلاثين عاماً...



محبتي واعتزازي بشعب الحضارة والقيّم الانسانية النبيلة.

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