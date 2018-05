2018/05/06 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيكون من الأفضل مواجهة إيران عاجلا وليس آجلا إذا لزم الأمر، مضيفا أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد ،في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته، “الحرس الثوري الإيراني، في الأشهر الأخيرة، عمل على تزويد سوريا بأسلحة متقدمة لمهاجمتنا، سواء في ميدان المعركة أو على الجبهة الداخلية، بما في ذلك طائرات من دون طيار هجومية، وصواريخ أرض-أرض، والأنظمة المضادة للطائرات الإيرانية التي ستهدد قوتنا الجوية”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو: المواجهة مع إيران من الأفضل أن تكون عاجلة وليست آجلة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو: المواجهة مع إيران من الأفضل أن تكون عاجلة وليست آجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).