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«عين شمس» تهدى درع تكريم كلية الصيدلة لرئيس الجامعة
2018/05/06 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

نظمت جامعة عين شمس حفل تخريج طلاب كلية الصيدلة إهداء، وأهدت درع الاحتفالية إلى الدكاترة عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة وفتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة، ومها فاروق عميدة الكلية، ومحمود عبد المجيد وكيل الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أساتذة الكلية.

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