موعد مباراة أرسنال القادمة ضد ليستر سيتي

2018/05/06 | 23:10

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أحمد السيوفي

يحل أرسنال ضيفاً ثقيلاً على ليستر سيتي يوم الأربعاء القادم 9 مايو 2018 ميلادياً، 23 شعبان 1439 هجرياً، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي والتي كانت مؤجلة، وستقام المباراة على ملعب كينج باور.



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يدخل المدفعجية المباراة منتشياً بالفوز الكبير الذي حققة على بيرنلي في المباراة السابقة بخمسة أهداف دون رد، ليُعد كأنتقام لتوديعة بطولة الدوري الأوروبي وتصحيح مسار لهزيمته أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (2-1)، ليصبح رصيد أرسنال 60 نقطة محتلاً بهم المركز السادس وبفارق 9 نقاط كاملة عن تشيلسي صاحب المركز الخامس حيث يملك البلوز 69 نقطة، بينما يتقدم بـ6 نقاط كاملة عن بيرنلي أقرب منافسيه والذي توقف رصيده عند النقطة 54 محتلاً المركز السابع .





على الجانب الآخر يدخل ليستر سيتي صاحب المركز التاسع برصيد 44 نقطة المباراة بأريحية نسبية، حيث يتقدم بثلاث نقاط عن كلاً من نيوكاسيل يونايتد وكريستيال بالاس وبرونموث وواتفورد أصحاب المراكز الـ10،11،12،13 والذين يتعادلون في عدد النقاط برصيد 41 نقطة، بينما يُعد الفارق بينه وبين إيفرتون صاحب المركز الثامن 5 نقاط كاملة، حيث يملك الإيفي 49 نقطة.





موعد المباراة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليستر سيتي - أرسنال كينج باور

الأربعاء 9 مايو 2018 ميلادياً، 23 شعبان 1439 هجرياً، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية

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