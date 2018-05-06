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#رشا ممتاز - فقه العلمانية (شرح مبسط لمفهوم العلمانية) ...
2018/05/06 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رشا_ممتاز تعددت التعريفات التي تتناول مصطلح العلمانية فتارة يشار اليه كفصل بين الدين والدولة وتارة أخرى على كونه  التفكير فيما هو نسبي بما هو نسبي و ليس بما هو مطلق ,,,,,ومره علمانية بفتح العين وعلمانية بكسر العين ثم ظهر لنا ما يسمى بالعلمانية الجزئية والعلمانية الشامله !!!   و هلم جر من التعريفات التي يدعي كل طرف بأنها التعريف الوحيد الصحيح وبأن الطرف الاخر جاهل بالعلمانية و غير مدرك لمعناها  و......

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