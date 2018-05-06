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ايران: أنبوب نقل الغاز إلى البصرة جاهز للعمل
2018/05/06 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مدير قسم ضخ الغاز في شركة النفط الوطنية الايرانية سعيد مؤمني، إن أنبوب نقل الغاز الإيراني إلي مدينة البصرة من خلال منفذ شلمجة جاهز للعمل، مشيراً إلى إنه سيدخل شبكة التصدير قريباً وفور إعلان إستعداد الجانب العراقي لذلك.

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