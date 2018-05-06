شرطة الديوانية تعلن المباشرة بفتح المراكز الانتخابية استعدادا لنقل معدات الاقتراع

2018/05/06 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة الديوانية، الاحد، عن مباشرة القطاعات الامنية بفتح المراكز الانتخابية المنتشرة في عموم المحافظة استعدادا لنقل المعدات الخاصة بعملية الاقتراع.

وقال قائد شرطة الديوانية اللواء فرقد العيساوي في تصريح صحفي إن الاجهزة الامنية بالتعاون مع مكتب المفوضية ستقوم بتنفيذ ممارسة أمنية".



مشيرا الى شغل المراكز الانتخابية من قبل الشرطة قبل موعد الانتخابات من اجل تهيئة الامور المتعلقة بالعملية الانتخابية.

واضاف ان التصويت الخاص سيجري يوم العاشر من ايار من خلال فتح 13 مركز انتخابي، مبينا ان عناصر الاجهزة الامنية استلموا بطاقة الناخب الالكترونية.



انتهى/ ع

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