تحالف “الفتح” يتجه إلى تبني مشروع المالكي لـ”حكومة الأغلبية السياسية”

2018/05/06 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، حواراته مع الكتل السياسية، بشأن مشروع تشكيل حكومة أغلبية سياسية، في وقت كشف فيه نائب عن تحالف “الفتح” عن تبني التحالف المشروع ذاته.وقال النائب عن تحالف “الفتح”، حنين قدو، في تصريح صحافي، إنّ “الفتح (الممثل لـ”الحشد الشعبي”) سيتبنّى مشروع الأغلبية السياسية الوطنية في تشكيل الحكومة المقبلة، على الرغم […]

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