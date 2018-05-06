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النازحين العرب في ناحية حرير بإقليم كوردستان يعلنون دعمهم لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني
2018/05/06 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حق التصويت

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