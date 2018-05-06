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شرطة بابل تلقي القبض على 15 مطلوبا أحدهم بـ'الإرهاب' حاول التسلل الى المحافظة
2018/05/06 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بابل تلقي القبض على 15 مطلوبا أحدهم بـ'الإرهاب' حاول التسلل الى المحافظة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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