2018/05/06 | 23:56

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بابل تلقي القبض على 15 مطلوبا أحدهم بـ'الإرهاب' حاول التسلل الى المحافظة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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