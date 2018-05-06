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بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني (2-2)
2018/05/06 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سيطر التعادل بهدفين لكل فريق، على مجريات الكلاسيكو بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

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